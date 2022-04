Sebastiano Lillo con «Faulty Boy». Guarda il videoclip

1 Minuto

205 Parole

Faulty Boy è il nuovo videoclip di Sebastiano Lillo, chitarrista, vocalist e produttore classe 1985, nato e operativo in Puglia, ma con una visione globale sul mondo della musica. Sicuramente uno dei migliori chitarristi slide e fingerstyle che possiamo vantare oggi nella nostra penisola.

Il brano, pubblicato da Trulletto Records e distribuito da Believe Music, racconta vizi e difetti in modo sagace e rassegnato: una storia di errori, consapevolezza e nessuna intenzione di cambiare davvero. Il protagonista del brano vaga da solo senza guardarsi indietro; non vuole parlare con nessuno: si ubriaca dei suoi stessi problemi diluiti in alcol, bevendoli dal bicchiere, tutti i giorni, e gli piace così.

Il videoclip che lo accompagna, diretto e filmato da Marco Meledandri presso l’Allegra Brigata di Monopoli, richiama alla mente lo stesso scenario di declino, con riprese instabili, colori caldi (quasi infernali) ed un’atmosfera a tratti lynchiana. Musicalmente invece ci muoviamo nei territori di un blues rock dalle tinte noir ma con approcci e spunti tipici della roots music più sincera.

Faulty Boy inaugura un nuovo corso musicale per l’artista pugliese, con una formazione del tutto rinnovata, sia in studio che dal vivo. Guarda il video su You Tube. (La redazione)