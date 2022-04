«Some People Falling», la terza creatura degli Artura

2 Minuti

247 Parole

La terza creatura degli Artura – progetto di Matteo Dainese, Cristiano Deison, Tommaso Casasola e Dj Cic.1 – si intitola Some People Falling: didascalia perfetta dello stato d’animo che ha accompagnato la sua scrittura, durante un estremo e improbabile 2020.

L’impossibilità di qualsiasi contatto umano ha determinato la vera crescita del collettivo friulano, caratterizzata soprattutto dall’esigenza compulsiva e creativa della scrittura nelle sue diverse forme.

La conseguenza naturale è stata, successivamente, quella di farli tradurre e leggere da madrelingua sparsi per tutto il globo, dando corpo, suono e voce a decine di lingue, poi campionate e screcciate da Dj Cic1 al giradischi.

La presenza degli svariati featuring, fra i quali i Commando, Resistence in dub, Mirko Cisilino, The Junkologist, Bikini Bandits, enfatizza la prolifica narrazione e la coraggiosa, costante, ricerca di un genere difficile da incasellare.

La manifestazione più concreta di questa impossibilità si evidenzia nella contaminazione rumoristica di Deison che decontestualizza i fiati di Cisilino, o nella sezione ritmica agitata di Dainese oppure infine nel basso “pulsante” di Casasola, che ci conducono verso immaginari sempre più disparati e decisamente più emotivi rispetto ai precedenti lavori.

Pubblicato il 25 marzo 2022 su New Model Label/ Matteite, Some People Falling è in streaming su Bandcamp. Buon ascolto. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA