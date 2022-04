Bandabardò e Cisco, un tour e un disco insieme dal titolo «Non fa paura»

2 Minuti

399 Parole

Un nuovo tassello, che nasce da una naturale e lontana esigenza di voler dare vita a una collaborazione tra Bandabardò – una delle band più longeve del panorama musicale italiano, con oltre 1500 concerti e più di 25 anni di attività – e Cisco, storica voce dei Modena City Ramblers.

Le strade di Bandabardò e Cisco si uniscono in un nuovo album dal titolo Non fa paura, in uscita il 20 maggio 2022. Una collaborazione che diventa anche un tour che li vedrà esibirsi insieme per tutta l’estate 2022.

“Non fa paura” tiene insieme tutto: la musica suonata sui dischi e sui palchi; la bellezza di tornare dopo due anni di stop quasi forzato del nostro settore a fare quello che amiamo; la fortuna di poterlo fare all’interno di un meraviglioso progetto che ha a che fare con qualcosa che è – proprio come la musica – molto preziosa, l’amicizia. Cisco

Non fa paura, l’album di Bandabardò e Cisco, sarà composto da 10 tracce: tra inediti, rivisitazioni e cover.

Non vediamo l’ora di recuperare quella dimensione di partecipazione collettiva al live che in questi anni di pandemia è mancata a tutti e che è invece sempre stata la nostra cifra. “Insieme” è una parola che oggi assume un significato se possibile ancora più prezioso e importante, ed è bello che il primo progetto con il quale torniamo al nostro pubblico sia un progetto condiviso con un amico di sempre, Cisco. Ripartire dalle emozioni ci sembra il modo migliore di ricominciare. Bandabardò

Le strade di Bandabardò e Cisco si sono incrociate più volte, in studio di registrazione e su tantissimi palchi. Una condivisione profonda di suoni e idee che parte da lontano e che nel 2022 approda a Non fa paura, un disco di inediti a più mani e un tour insieme. Di seguito i primi appuntamenti dal vivo confermati. (La redazione)