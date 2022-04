«Romantic Robot», il nuovo album degli Extraliscio

2 Minuti

284 Parole

Gli Extraliscio sono la band capitanata dallo scienziato pazzo dei suoni Mirco Mariani, insieme al clarinettista Moreno Conficconi (“il Biondo”), fiancheggiata da Elisabetta Sgarbi con la sua Betty Wrong Edizioni Musicali.

Il 2021 è stato l’anno che li ha fatti conoscere al grande pubblico, grazie a molti importanti live che li hanno portati non solo in tutta Italia ma anche all’estero. Dal palco del Festival di Sanremo, a quello di Isola Edipo al Lido di Venezia, dal concerto per La Milanesiana a Parigi a quello per la Hit Week a Miami, sempre accompagnati sul palco da un’orchestra di grandi musicisti. Senza dimenticare i concerti di Taranto e Matera con l’orchestra sinfonica della Magna Grecia diretta da Roberto Molinelli.

Un lungo viaggio passato anche per la Mostra del Cinema di Venezia, con il filmino “La nave sul monte” di Elisabetta Sgarbi, il Salone del libro di Torino, con il loro primo libro “Extraliscio. Una storia punk ai confini della balera” (La nave di Teseo), e per il Torino Film Festival con il filmino, sempre di Elisabetta Sgarbi, “In Amazzonia”.

Il suono degli Extraliscio ha incantato il pubblico fino a superare i confini italiani, incrociando tradizione e avanguardia. Ora Mirco Mariani, accompagnato dalla star del liscio Moreno il Biondo, è pronto a far sentire il nuovo album, rigorosamente da ascoltare a testa in giù.

Il 6 maggio 202 uscirà il loro nuovo album dal titolo Romantic Robot, un progetto discografico sempre più extra e innovativo, pensato e guidato da Mirco Mariani dentro il suo leggendario laboratorio musicale Labotron, con ospiti speciali e un’orchestra sinfonica “diretta da un robot”. (La redazione)