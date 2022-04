Rancore. Il nuovo album «Xenoverso» e il tour italiano

2 Minuti

240 Parole

In concomitanza con l’uscita del suo nuovo album, Xenoverso, il rapper Rancore annuncia anche le prime date del tour estivo, in continuo aggiornamento, e i due live in programma a dicembre nei club di Roma e Milano.

Rancore, inoltre, è tra gli artisti annunciati nel cast del concerto del Primo Maggio Roma.

Il nuovo disco arriva dopo la duplice esperienza al Festival di Sanremo, dapprima nel 2019 al fianco di Daniele Silvestri come co-autore del pluripremiato brano Argento vivo, e successivamente nel 2020 con la sua Eden che gli è valsa la vittoria del premio Sergio Bardotti per il miglior testo.

Anticipato dalla trilogia di brani Lontano 2036, X Agosto 2048 e Arakno 2100, Xenoverso è il nuovo manifesto del rapper che concepisce un viaggio tra rime e versi, tra realtà e fantasia, sfidando i concetti di tempo e spazio.

Con Xenoverso, Rancore (pseudonimo del romano Tarek Iurcich) riporta tecnica, potenza e sincerità nel suo rap, realizzando ancora una volta un lavoro articolato, in cui molteplici suggestioni si risolvono in infinite possibilità di lettura, ascolto dopo ascolto. (La redazione)

Date in continuo aggiornamento