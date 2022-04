«Overtones» è il nuovo album degli Interiors, duo composto da Valerio Corzani ed Erica Scherl.

1 Minuto

161 Parole

Si intitola Little Lullaby il nuovo singolo degli Interiors, il duo formato da Valerio Corzani ed Erica Scherl, pubblicato il 22 aprile 2022 per la Sisma Records e distribuito da Audioglobe.

Insieme al brano, che anticipa l’imminente uscita dell’album Overtones (29 aprile 2022), gli Interiors hanno pubblicato anche un videoclip, interamente girato nel Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa (BO), diretto da Fabio Fiandrini e in collaborazione con la compagnia di danza contemporanea D.R.OP.

L’atmosfera onirica, il paesaggio boschivo e il cielo plumbeo sono la cornice intorno alla quale si muovono delle danzatrici vestite di bianco, mentre sostengono una loro compagna in trance, in quello che fin dall’inizio si rivela essere il “sogno” di una sciamana. Nei costumi e nell’ambientazione del video, ma non nella trama e nel finale, c’è anche un richiamo al film Picnic ad Hanging Rock di Peter Weir. (La redazione)