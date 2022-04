Franco Naddei e Sabrina Rocchi con l’album «Ripensandoci» dedicato a Jula de Palma

1 Minuto

Nuovo disco di Franco Naddei (Francobeat per i nostalgici) che torna in scena con Sabrina Rocchi per un lavoro firmato dalla label L’amor mio non muore.

Si intitola Ripensandoci e contiene alcune delle più belle canzoni di Jula de Palma, protagonista della scena leggera e jazz italiana negli Anni ’50, ’60 e ’70, trasferitasi in Canada con la famiglia nel 1974.

Una interpretazione magistrale dentro suoni che sposano anche derive moderne ma senza violentare la natura delle radici e il loro contesto. In rete anche i singoli Se qualche volta (brano scritto da Franco Califano e qui pubblicato in doppia versione, una cantata da Sabrina Rocchi, l’altra da Naddei) e Per due parole (canzone che fa parte della colonna sonora composta da Mario Nascimbene per il film “Summit” uscito nel 1968 e interpretato da Gian Maria Volontè e Mireille Darc). (La redazione)