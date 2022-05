Musica in vetrina. «Keep Rocking» degli Still Eighteen￼

1 Minuto

96 Parole

Gli Still Eighteen sono una band glam rock di Toronto composta dal cantante e chitarrista Joey (già all’attivo in band come Platinum Blonde e Trixie Goes Hollywood) insieme alla moglie Karen, alla batteria, e alla figlia Samantha, divisa fra voce e basso.

Sono loro i protagonisti di questo nuovo appuntamento di Musica in vetrina con il nuovo singolo del 2022 dal titolo Keep Rocking.

Un brano dal sound rock granitico e vintage che non ha nulla a che vedere con le attuali tendenze musicali. Buon ascolto. (La redazione)