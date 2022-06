«Look at it in the Light» di Kate Bollinger, il nuovo disco della talentuosa cantautrice statunitense.

1 Minuto

Kate Bollinger è una giovane musicista statunitense che viene da Richmond, Virginia. Una giovane cantautrice con il dono della scrittura, capace di comporre incredibili brani pop dal flavour indie rock conditi da arrangiamenti jazz di pregevole fattura.

Grazie al suo talento unico ha potuto aprire i tour di Jeff Tweedy degli Wilco, Faye Webster e Real Estate, senza contare la sua presenza come autrice su Donda di Kanye West (il celebre rapper americano ha campionato la sua Candy del 2019).

Look at it in the Light è il suo nuovo lavoro discografico, un mini album di sei tracce con incredibili arrangiamenti sperimentali influenzati sia dal folk che dal jazz contemporaneo.

Il nuovo disco, uscito il 22 aprile 2022 per Ghostly Intl, arriva a un anno di distanza da A Word Becomes A Sound e a due da I Don’t Wanna Lose del 2019. (La redazione)

