Yeah Yeah Yeahs. Il ritorno della band di New York City con «Cool It Down»

A quasi 10 anni dal loro ultimo disco Mosquito, gli Yeah Yeah Yeahs tornano con Cool It Down, in uscita il 30 settembre 2022 per Secretly Canadian, .

Gli otto brani di Cool It Down, quinto album della band di New York City, sono un perfetto distillato di quello che i fan si aspettano da un nuovo album degli Yeah Yeah Yeahs. Il primo estratto, Spitting Off the Edge of the World, è stato registrato con la partecipazione di Perfume Genius e prodotto da Dave Sitek.

Perfume Genius oltre a cantare con Karen sul brano è presente anche nel video, nel ruolo di angelo vendicatore che guida una limousine. Il video è stato diretto dal creativo e collaboratore di lunga data degli YYY Cody Critcheloe (aka Ssion), che aveva disegnato l’iconografica copertina del loro esordio e diretto lo sfavillante video di Queen di Perfume Genius.

Karen O, Nick Zinner e Brian Chase, ovvero gli Yeah Yeah Yeahs, sono una delle band di maggior successo degli ultimi 20 anni, influenti protagonisti della scena contemporanea indie e alternative rock. (La redazione)