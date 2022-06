Il tour dei Fontaines D.C. – Concerti

Prodotto da Dan Carey e pubblicato da Partisan Records il 22 aprile 2022, Skinty Fia è il terzo album dei Fontaines D.C. nonché il seguito di A Hero’s Death del 2020.

I Fontaines D.C. si sono imposti all’attenzione del grande pubblico fin dall’album d’esordio del 2019 dal titolo Dogrel, un lavoro intriso di poesia e rock viscerale, caratteristiche che hanno sempre contraddistinto le canzoni della band post-punk irlandese.

I Fontaines D.C. sono Carlos O’Connell (chitarra e voce), Conor Curley (chitarra, piano, voce), Conor Deegan III (basso, chitarra e voce), Grian Chatten (voce e tamburello) e Tom Coll (batteria e percussioni).

Dal vivo la band è una vera e propria forza della natura. Di seguito tutti i concerti in programma della formazione di Dublino. (La redazione)

Best Kept Secret Festival

Best Kept Secret Festival , Hilvarenbeek, Netherlands

Best Kept Secret Festival 2022

Se ti è piaciuto questo articolo, non possiamo che esserne felici. Tuttavia, per continuare a fare questo tipo di informazione in maniera libera e indipendente è importante anche (soprattutto) il tuo sostegno economico. Per questo motivo ti invitiamo a supportarci con una libera donazione via PayPal. Questo è il link per sostenerci. Grazie.