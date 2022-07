Yann Tiersen in concerto in Italia

1 Minuto

11 5 18 2 5 18 è il titolo dell’ultimo album di Yann Tiersen pubblicato il 10 giugno 2022 su Mute.

Questa nuova inaspettata uscita del musicista e compositore francese a distanza di poco più di un anno da Kerber, è nata dalla sperimentazione in studio prima di un’esibizione al festival di sintetizzatori e modulari di Berlino, il Superbooth. E se Kerber aveva un approccio più sfumato e sottile all’elettronica, 11 5 18 2 5 18 porta l’ascoltatore in nuovi spazi sonori.

Con il nuovo disco parte anche il tour di Yann Tiersen che toccherà anche l’Italia per cinque date: il 10 luglio 2022 al Teatro degli Arcimboldi di Milano; l’11 luglio a Roma alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica per il Roma Summer Fest; il 12 luglio a Martina Franca all’Atrio Ateneo Bruni, per il Piano Lab Festival; il 13 luglio Bologna al Parco Caserme Rosse per Sequoie Music Park; il 14 luglio 2022 a Torino al Parco Certosa di Collegno per il Flower Festival.

Yann Tiersen porterà sul palco entrambi i dischi, per uno spettacolo che si prospetta essere fuori dagli schemi. (La redazione)