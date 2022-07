Kae Tempest. Ascolta l’album del 2022 «The Line is a Curve»

1 Minuto

The Line is a Curve è il quarto album in studio dell’artista e poetessa britannica Kae Tempest.

Prodotto dal suo storico collaboratore Dan Carey, il nuovo disco della Tempest parla di vergogna, ansia e isolamento con l’invito ad abbracciare la natura ciclica del tempo, della crescita e dell’amore.

Kae Tempest sarà in Italia per tre imperdibili date: il primo dicembre al Magnolia di Milano, il 2 dicembre al Largo Venue di Roma e il 3 dicembre 2022 al Locomotiv di Bologna. (La redazione)

Tour / concerti di Kae Tempest