Cantanti che vestono oversize

Non so se ve ne siete accorti ma da qualche tempo a questa parte, dopo la moda cosiddetta skinny, con capi di abbigliamento aderenti e slim che evidenziano la silhouette, è la volta dell’oversize fatta invece di indumenti comodi e larghi, quasi a voler rivoluzionare i luoghi comuni della perfezione a tutti i costi.

Dai cardigan di Kurt Cobain alle T-shirt dei rapper

Una tendenza che in qualche modo segna anche una sorta di ritorno ai primi anni Novanta, quella del grunge dei Nirvana di Kurt Cobain, per intenderci, con cardigan grandi e pantaloni sdruciti per dare un aspetto trasandato e poco curato. Per non parlare poi dell’ambiente hip hop dove da sempre i rapper indossano t-shirt abbondanti. Qualche nome: Eminen, Jay-Z, 50 Cent, Lil Jon, DJ Khaled and Dre.

Una moda, quella dell’oversize, che da almeno un anno a oggi sta prendendo nuovamente il sopravvento, dettando l’outfit al mondo dello spettacolo, coinvolgendo tantissimi giovani e talvolta anche i meno giovani.

Incuriositi quindi da questo ritorno al passato – in fondo anche la moda è fatta di “corsi e ricorsi storici” – siamo andati a curiosare sul web per vedere quali sono i cantanti che negli ultimi tempi hanno indossato pubblicamente, almeno una volta nella loro carriera, indumenti oversize. Senza dubbio il social ideale per scoprire come vestono musicisti e personaggi dello spettacolo è Instagram.

Chi veste oversize?

Tra i volti noti ci sono: Mahmood, vincitore di Sanremo 2022 assieme a Blanco con il brano Brividi; Dargen D’Amico, che sempre all’ultimo festival della canzone italiana ha fatto dimenare le natiche a tutti con Dove si balla; Coma_Cose, duo italiano indie-rap composto da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano; Maluma, cantante e personaggio televisivo colombiano; il giovane vicentino Giovanni Pietro Damian, in arte Sangiovanni. E se includiamo anche gli accessori, segnaliamo anche Thomas dei Måneskin che si è fatto ritrarre con dei vistosi e grandi occhiali da sole.

Da chi farsi consigliare e dove acquistare?

Dunque, c’è poco da fare, la tendenza del momento (e sicuramente dei mesi a venire) è vestirsi con capi di abbigliamento di taglia maggiore rispetto a quelli che si usano solitamente. L’importante però è farlo con stile e gusto, acquistando sul sito o nel negozio giusto (anzi, onesto), come quello nato nel centro della città di Verona che prende il nome di Honest Dudes Brand. Anche perché il look è importante, esprime la personalità di ognuno, ma bisogna anche sapersi mettere nelle mani giuste e lasciarsi consigliare. (La redazione)