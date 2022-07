Cesare Malfatti con il nuovo singolo «Al castello del Sir»

Al castello del Sir è il nuovo singolo del musicista e cantautore Cesare Malfatti, già membro storico dei La Crus.



Il brano anticipa il nuovo album I Catari di Monforte a Milano, progetto ispirato al saggio di Domenico Garelli (nonno di Malfatti) che racconta la vicenda dell’eresia catara di Monforte d’Alba (Cuneo) conclusasi nel 1028 con il rogo in Corso Monforte a Milano.

L’album, in uscita in formato fisico il 30 agosto 2022, sarà accompagnato da un libro di 155 pagine dal titolo Monforte d’Alba. Storia di un’Eresia.

Il testo di Al castello del Sir è estratto dal poemetto incompiuto di Giovanni Berchet intitolato Il Castello di Monforte, citato da Garelli nel suo saggio.

Cantato da Cesare Malfatti assieme a Chiara Castello, Al castello del Sir ci trasporta in una dicotomia dimensionale storico-visiva ed esplorativo-sonora: un viaggio sinestetico tra sonorità contemporanee, musica d’autore ed elettronica ipnotica, il tutto coadiuvato dai ritmati versi immaginifici dell’opera. (La redazione)

