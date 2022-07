«Confesso» di Cassandra Raffaele. Guarda il video

Continuano i consensi e le novità intorno a Camera Oslo, il nuovo album di Cassandra Raffaele uscito il 27 maggio 2022, fra gli 8 vincitori di Musicultura 2022.

Confesso è il singolo estratto dal nuovo disco della musicista e cantautrice siciliana.

Il video del brano è stato realizzato dalla stessa Cassandra, con la partecipazione straordinaria della band “Il complesso di Cassandra”, proprio durante il suo soggiorno a Macerata per Musicultura.

Una villa antica e le sue stanze che nascondono storie, personaggi surreali e visioni, raccontate attraverso gli occhi di una donna, che in loro si rispecchia. (La redazione)

