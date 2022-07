L’amore per il dream pop di Gloria de Oliveira e Dean Hurley

1 Minuto

Dean Hurley, compositore di colonne sonore di fama internazionale noto per i suoi lavori con David Lynch, e l’artista tedesca-brasiliana Gloria de Oliveira con l’album Oceans of Time hanno realizzato il loro tributo al dream pop degli anni ’80, alla 4AD e a band indimenticabili come Cocteau Twins, This Mortal Coil e Dead Can Dance.

Il primo estratto di questa loro collaborazione è All Flowers in Time Bend Toward the Sun, una cover di un oscuro inedito di Jeff Buckley scritto a quattro mani con Elizabeth Fraser.

Dean Hurley e Gloria de Oliveira hanno immaginato il brano come se fosse nuovo, partendo dal demo che i due artisti, Buckley e Fraser, non avevano avuto il tempo di completare.

Per la nuova versione di All Flowers in Time Bend Toward the Sun, Dean Hurley si è ispirato alla splendida Song to the Siren realizzata dai This Mortal Coil con Elizabeth Fraser.

Per quanto riguarda invece Oceans of Time, l’album d’esordio del duo pop, sarà pubblicato il 16 settembre 2022 per Sacred Bones. Nel frattempo però gustiamoci questo primo estratto. (La redazione)