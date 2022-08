Prekop e McEntire dei Sea and Cake con l’album «Sons Of»

1 Minuto

Acclamati da pubblico e critica per le loro singolari qualità artistiche, Sam Prekop e John McEntire sono due musicisti di talento che, a partire dal loro progetto Sea and Cake, hanno ampliato la definizione di rock.

Con quasi tre decenni di esperienza di lavoro insieme, Sons Of è la prima prima collaborazione di Prekop e McEntire come duo. Qualcosa che entrambi desideravano da molto tempo, quasi una scelta naturale per due artisti attratti dall’incorporazione della musica elettronica in contesti rock e jazz.

Pubblicato il 22 luglio 2022 da Thrill Jokey, Sons Of è un album composto da 4 elettrizzanti tracce elettropop che si muovono tra improvvisazione e sperimentazione per la durata complessiva di 56 minuti. (La redazione)

