Barriere architettoniche. In un video la denuncia di Cesareo

Davide Luca Civaschi, in arte Cesareo, conosciuto dal grande pubblico per essere il chitarrista degli Elio e le Storie Tese, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, ha denunciato la difficoltà di imbarcarsi con una sedia a rotelle su un traghetto che collega Piombino con Portoferraio, Isola d’Elba.

Cesareo nel postare il video scrive: “Barriere architettoniche, siamo nel 2022 e c’è ancora tanto da fare”.

Di seguito il video postato dal musicista italiano sul popolare social network. (La redazione)