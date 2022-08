«Ytilaer» è il nuovo album di Bill Callahan

Sarà pubblicato il 14 ottobre 2022 per Drag City Records Ytilaer, il nuovo album del cantautore statunitense Bill Callahan.

Volevo fare un disco che affrontasse o riflettesse il clima attuale. Sembrava necessario risvegliare le persone, risvegliare il loro amore, la loro gentilezza, la loro rabbia, risvegliare qualsiasi cosa in loro. Far funzionare di nuovo i loro sensi. Immagino che ci fosse già molta rabbia! Ma serviva una rabbia migliore. Per uscire da questo stato ipnagogico.

Il nuovo disco di Callahan, che sarà accompagnato anche da un tour, vede la partecipazione di Matt Kinsey alla chitarra, Emmett Kelly al basso/cori, Sarah Ann Phillips al piano/cori e Jim White alla batteria. (La redazione)

The Theatre at Ace Hotel

The Theatre at Ace Hotel , Los Angeles (LA), CA, US

The Poetry Church/guild Hall , San Luis Obispo, CA, US

Palace of Fine Arts , San Francisco, CA, US

