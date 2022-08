Le date dei concerti di Lorenzo Jovanotti Cherubini

Lorenzo Jovanotti Cherubini (1966) è un musicista e rapper italiano diventato famoso alla fine degli anni ‘80 grazie al suo scopritore Claudio Cecchetto.

Partendo dall’hip hop con cui raggiunge subito il successo, Jovanotti con il passare degli anni inizia a muoversi anche in ambiti musicali diversi, dalla musica leggera italiana alla world music, aumentando in qualche modo la propria popolarità.

Tanti gli album, i tour, i riconoscimenti e le collaborazioni del cantante italiano, così come diverse, ultimamente, sono le polemiche legate al suo Jova Beach Party.

Di seguito è possibile consultare le date aggiornate dei concerti di Lorenzo Jovanotti Cherubini. (La redazione)

