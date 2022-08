Iggy Pop in concerto con la Mantova Chamber Orchestra

1 Minuto

Sarà un concerto unico quello in programma a Mantova, martedì 30 settembre 2022, dall’iguana della musica rock, vale a dire: Iggy Pop.

Con la star internazionale ci sarà per l’occasione anche la Mantova Chamber Orchestra per uno spettacolo dal vivo che si prospetta travolgente e irripetibile come solo il musicista e cantante americano riesce a fare.

Inserito nel 2010 nella Rock and Roll Hall of Fame, Iggy Pop è un’icona mondiale del punk e del garage rock. (La redazione)