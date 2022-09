Il pop contaminato di Elasi

Elasi è una cantautrice, producer e dj alessandrina il cui stile musicale pop è contaminato tanto da esperienze reali quanto da un suo personale immaginario.

Dopo Oasi Elasi, l’EP pubblicato a fine maggio 2022, e numerose date che l’hanno portata a calcare tanti palchi, Elasi – pseudonimo di Elisa Massara – ha annunciato nuovi imperdibili show che si aggiungono al suo XXL Tour. (La redazione)

