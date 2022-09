Alan Sorrenti is back. Ascolta il nuovo singolo «Gli altri siamo noi»

1 Minuto

115 Parole

Cresciuto tra il Vomero e il Galles, Alan Sorrenti entra in contatto con il progressive rock a Londra, folgorato a un concerto dei King Crimson.

Il suo esordio discografico Aria (1972), registrato proprio a Londra, è considerato un caposaldo del prog rock italiano assieme ai successivi Come un vecchio incensiere all’alba di un villaggio deserto (1973), Alan Sorrenti (1974) e Sienteme, It’s Time To Land (1976), tutti recentemente ristampati in un unico box dal titolo The Prog Years (2022) con una nuova edizione rimasterizzata e con le grafiche originali.

“Il figlio delle stelle” Alan Sorrenti è tornato con un nuovo inedito intitolato Gli altri siamo noi. Buon ascolto. (La redazione)