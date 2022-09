Premio nazionale per il giornalismo musicale sul web. Sabato 1 ottobre 2022 la consegna a Faenza

Tutto pronto per la consegna della Targa Mei Musicletter 2022, il premio nazionale per il giornalismo musicale sul web ideato e curato da Luca D’Ambrosio con la collaborazione del patron di Giordano Sangiorgi del MEI, giunto quest’anno alla sua decima edizione.

La premiazione della Targa Mei Musicletter 2022 si terrà l’1 ottobre, alle ore 17.45, presso la Sala del Consiglio comunale di Faenza, nel corso del Forum del giornalismo musicale diretto da Enrico Deregibus.

I premiati della 10ª edizione della Targa Mei Musicletter sono:

L’evento si inserisce nell’ambito del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti che si terrà a Faenza dal 30 settembre al 2 ottobre 2022. (La redazione)

