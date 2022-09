Ozzy Osbourne is back

1 Minuto

88 Parole

A distanza di due anni da Ordinary Man, Ozzy Osbourne, già leader dei Black Sabbath, torna con un album da solista intitolato Patient Number 9.

Un disco “heavy” che per la prima volta in assoluto vede la partecipazione, in un disco da solista di Ozzy, del cofondatore e chitarrista dei Black Sabbath Tony Iommi.

Patient Number 9, uscito il 9 settembre 2022 per Epic Records/Sony Music, è il tredicesimo album in studio di Ozzy Osbourne ed è stato prodotto, come già accaduto con il precedente, da Andrew Watt. (La redazione)