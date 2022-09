Risultati finali delle elezioni politiche 2022

Si sono chiuse le votazioni per l’elezione del Parlamento italiano che, per la prima volta nella storia repubblicana, sarà composto da un numero inferiore di deputati (400) e senatori (200).

Cliccando sul link “risultati finali” è possibile consultare tutti i dati relativi all’affluenza ai seggi e all’esito degli scrutini delle elezioni politiche italiane 2022. (La redazione)

