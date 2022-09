Ligabue. 7 live all’Arena di Verona e concerti in Europa

Da domani, martedì 27 settembre 2022, Luciano Ligabue torna sulle scene live con 7 concerti, già tutti sold out, all’Arena di Verona: 27, 29 e 30 settembre e 1, 3, 4 e 6 ottobre 2022.

Nel mese di ottobre invece il Ligabue sarà protagonista di quattro concerti nelle principali città europee: 26 ottobre al Razzmatazz di Barcellona, 28 ottobre al Cirque Royal di Bruxelles, 30 ottobre al Bataclan di Parigi, 31 ottobre 2022 al 02 Shepherd’s Bush Empire di Londra. (La redazione)

