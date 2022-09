Elezioni politiche 2022. Affluenza e scrutini in tempo reale

1 Minuto

128 Parole

Secondo i dati diffusi dal Ministero dell’Interno, saranno 46.127.514 gli aventi diritto al voto in Italia per il rinnovo del Parlamento italiano, che per la prima volta nella storia repubblicana sarà composto da un numero inferiore di deputati (400) e senatori (200).

QUANDO SI VOTA

I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 di domenica 25 settembre 2022.

COME SI VOTA

A ogni elettore saranno consegnate due schede di colore diverso: una rosa per la Camera, una gialla per il Senato. Per maggiori informazioni consultate il sito del Ministero dell’Interno.

AFFLUENZA E SCRUTINI IN TEMPO REALE

Cliccando sul link “Dati in tempo reale” è possibile consultare tutti i dati relativi all’affluenza ai seggi, all’esito degli scrutini in tempo reale e a ogni altra informazione circa le elezioni politiche 2022. (La redazione)