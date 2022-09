The Fleshtones. Il tour della band garage rock

Attivi fin dalla metà degli anni Settanta e con una lunga carriera discografica e live alle spalle, i newyorkesi The Fleshtones tornano in Italia con una serie di concerti che infiammerà i cuori dei tanti ammiratori della garage band statunitense.

La formazione guidata dall’eclettico cantante Peter Zaremba sarà dal vivo il 27 settembre alla Cascina Bellaria di Alessandria, 28 settembre a Fermento in Villa di Bologna, 29 settembre al Monk di Roma, il 30 settembre a Bottega 26 di Poggibonsi, 1° ottobre all’Arci Joshua Blues Club di Como, il 3 ottobre a La Loggia del Leopardo di Cuzzego, il 4 ottobre al Lucky Brews di Vicenza, il 5 ottobre al Caracol di Pisa, il 6 ottobre al Blah Blah di Torino, il 7 ottobre al Rock Town di Pordenone e l’8 ottobre 2022 al Raindogs House di Savona.

Altre date previste in Francia dai Fleshtones. (La redazione)

