La reazione di Saviano ai post che lo “invitano” a lasciare il Paese

Dopo il risultato delle elezioni politiche italiane 2022 che ha visto trionfare la coalizione di centrodestra con Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni ad aver raccolto il miglior risultato (vedi qui), Roberto Saviano ha risposto così ai post in tendenza su Twitter che lo invitano, tra il serio e il faceto, a lasciare il Paese.

Al momento non si ha alcuna conferma circa l’affermazione di Saviano secondo cui lo scrittore italiano avrebbe detto: «Se vince il centrodestra, vivrò sempre all’estero». La dichiarazione, che circola sul web e sui social, secondo il sito di fact-checking facta.news sarebbe falsa.

Questo invece è stato l’ultimo appello al voto della Meloni su Tik Tok prima delle elezioni che l’hanno vista vincere. (La rezione)

