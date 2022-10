Secondo album per la cantautrice newyorkese Samia

1 Minuto

152 Parole

Samia è una cantautrice e attrice newyorkese attiva da diversi anni sui palchi e i set di Broadway e dei più importanti club della grande mela.

Dopo l’ottimo riscontro di pubblico e critica ottenuto nel 2020 con The Baby, la musicista statunitense ha annunciato l’uscita di Honey, secondo album per Grand Jury in uscita il 27 gennaio 2023.

Honey è stato registrato presso i Betty studio del North Carolina, USA, di proprietà di Nick Sandborn e Amelia Meath dei Sylvan Esso, amici e frequenti compagni di tour di Samia Najimy Finnerty.



Il disco è stato prodotto da Caleb Wright degli Happy Children, che aveva già lavorato sull’esordio di Samia.



Kill Her Freak Out è il primo singolo estratto dal nuovo album da Samia, che ha diretto anche il relativo video che vede la presenza di Lucas Hedges, giovane e celebre attore americano. (La redazione)