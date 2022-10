«Quiet the Room» è l’album d’esordio di Skullcrusher

1 Minuto

Dopo una lunga attesa Skullcrusher, ovvero la giovane cantautrice newyorkese Helen Ballentine, annuncia l’uscita del suo album d’esordio Quiet the Room.

Nel corso degli ultimi due anni Skullcrusher aveva pubblicato due EP l’omonimo Skullcrusher (2020) e Storm in Summer (2021).

In uscita il 14 ottobre 2022 per Secretly Canadian, Quiet the Room è anticipato dal singolo Whatever Fits Together. (La redazione)