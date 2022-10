Nada con «La paura va via da sé se i pensieri brillano»

Esce oggi, 7 ottobre 2022 per La Tempesta e Santeria, La paura va via da sé se i pensieri brillano, il nuovo album della cantautrice e scrittrice Nada Malanima.

L’uscita del nuovo disco di Nada Malanima sarà accompagnata da un tour nazionale di cui sono state annunciate le prime date: il 21 ottobre al Lilith Festival di Genova, il 22 ottobre al Bronson di Ravenna, il 9 novembre 2022 al Monk di Roma, il 25 novembre al Cage di Livorno, il 3 dicembre al Combo di Settimo Torinese, il 16 dicembre 2022 al Locomotiv di Bologna, il 14 gennaio 2023 all’Arci Bellezza di Milano.

