OneRepublic in concerto in Italia

La band statunitense che ha collezionato, a oggi, oltre 38 miliardi di stream in tutto il mondo è il primo nome della 24a edizione di Lucca Summer Festival.

Gli OneRepublic si esibiranno domenica 16 luglio 2023 in Italia, precisamente in piazza Napoleone a Lucca. (La redazione)

Austin City Limits Live at The Moody Theater

Austin City Limits Live at The Moody Theater , Austin, TX, US

MGM Music Hall at Fenway , Boston, MA, US

SAP Center at San Jose , San Jose, CA, US

Denver, CO, US

Denver, CO, US

Fillmore Auditorium , Denver, CO, US

Se ti è piaciuto questo articolo, non possiamo che esserne felici. Tuttavia, per continuare a fare questo tipo di informazione in maniera libera e indipendente è importante anche (soprattutto) il tuo sostegno economico. Per questo motivo ti invitiamo a supportarci con una libera donazione via PayPal. Questo è il link per sostenerci. Grazie.