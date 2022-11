«Rave, eclissi» è il nuovo disco di Tananai

1 Minuto

Benché nel 2017 abbia pubblicato un album a firma Not for Us, il musicista e cantautore milanese Alberto Cotta Ramusino si appresta a pubblicare Rave, eclissi, il suo primo lavoro sulla lunga distanza a firma Tananai.

Rave, Eclissi è il sunto delle due anime che fin dall’inizio del suo progetto Tananai ha deciso di inserire nelle canzoni: c’è il rave, la parte più leggera e scherzosa, e poi l’eclissi, quella più introspettiva e romantica. www.rave-eclissi.it

L’album di inediti, che segue che segue l’EP Piccoli boati del 2020, sarà pubblicato per Universal Musica Italia il 25 novembre 2022 e conterrà 15 tracce. Ecco la tracklist di Rave, eclissi.

Abissale Quelli Come Noi Piccola Gabber Nera Salsa Di Soia Campo Minato ft. Ariete Serie A Gli Anni Migliori Baby Goddamn Rave, Eclissi Sesso Occasionale Maleducazione Esagerata Tre Quarti Pasta Fottimi

L’album di Tananai contiene il nuovo singolo Abissale e le hit Baby Goddamn e Sesso Occasionale. (La redazione)