Con «Beggin’» i Måneskin si aggiudicano l’American Music Award nella categoria Favorite Rock Song

I Måneskin si aggiudicano l’American Music Award 2022 nella categoria Favorite Rock Song con la cover Beggin’.

La rock band romana si è presentata sul palco vestita con completi eleganti griffati Gucci, catturando l’attenzione del pubblico grazie a pantaloni tagliati nella parte superiore e giarrettiera in bella mostra.

Nella stessa categoria erano stati nominati Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Imagine Dragons e Kate Bush.

Ricordiamo che recentemente i Måneskin sono stati candidati alla 65esima edizione dei Grammy Awards, che si terranno a Los Angeles il 5 febbraio 2023, nella categoria Best New Artist. (La redazione)

