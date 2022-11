Il garage punk dei napoletani Thelegati con l’album «Senza paura»

Ci sono tanti motivi dietro questo titolo: innanzitutto l’incoscienza di fare un disco così semplicemente rock. L’incoscienza di farlo in Napoletano, non in Italiano, non in Inglese, come il genere vorrebbe. L’incoscienza di una vita vissuta sotto un vulcano attivo, il Vesuvio. l’incoscienza ottimistica di chi sotto quel vulcano ci rimane, nonostante il lavoro, i 30 anni, i soldi e la musica, che è difficile da fare ma ancor di più da non fare. Tutto il west, il deserto, lo stoner, il PunkRock, il blues, Napoli, il garage e i garage, la sala prove. Tutto questo è senza paura. Buon ascolto.

Thelegati