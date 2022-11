«Looking Glass», il nuovo album della sublime Alela Diane

Prodotto da Tucker Martine, Looking Glass è il nuovo album della folk singer statunitense Alela Diane.

Pubblicato il 14 ottobre 2022, Looking Glass racchiude 11 bellissime tracce scritte dalla stessa Diane e vede la collaborazione di numerosi musicisti come Peter Broderick, Liberty Broillet, Eli Moore, JT Bates, Anna Fritz, Luke Ydstie e Ryan Francesconi.

Nel nuovo disco Alela Diana suona chitarra acustica e pianoforte e, come sempre, canta meravigliosamente. (La redazione)

