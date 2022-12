«Non torno a casa da tre giorni» di Lucio Matricardi

2 Minuti

311 Parole

Non torno a casa da tre giorni è il nuovo album di Lucio Matricardi, un disco che sembra bloccato nel tempo, cristallizzato, immobile, separato da tutto ciò che si ascolta oggi come oggi.

Lucio Matricardi è un poeta, un cantautore, un visionario, una persona “qualunque” che gode ancora nel fare musica con passione e serenità.

Un album pop per molti, per altri un lavoro jazz pop, per me, semplicemente un bel disco, che risolleva l’umore, fa venir voglia di ballare e che fa venire in mente artisti come Vinicio Capossela.

Lucio Matricardi è un artista completo, come questo disco che si lascia ascoltare con estrema tranquillità e serenità, senza intoppi, senza esclamazioni del tipo “Che noia, quante volte abbiamo sentito roba simile”. Quella di Matricardi è una festa del non ritorno, del volerci bene a tutti i costi, di far festa, di luci coloratissime, vino buono ed amore senza fine.

Non torno a casa da tre giorni è un album pieno di spunti e rara magia, e tutto ciò che ci sentiamo di dire è: mettetelo a tutto volume, in una domenica qualsiasi e ballate, divertitevi, perché del domani non vi è certezza e quindi tanto vale godersela.

Ogni brano potrebbe essere una hit, anche se il vero fine di tutta la musica di Lucio Matricardi è il palco, la dimensione live, dove la festa si fa vera e dove le note intrappolate nelle cuffie o in uno stereo prendono forma e vita negli occhi e sulle labbra.

In conclusione, Non torno a casa da tre giorni è un ottimo lavoro per gli amanti del cantautorato in generale e in particolare per tutti coloro che amano un certo tipo di canzoni in stile Capossela dove “spassarsela” è il concetto al di sopra di ogni cosa e dove la poesia rimane sempre la diva principale di ogni ispirazione. Album consigliatissimo. (Lorenzo D’Antoni)