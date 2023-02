1 Minuto

132 Parole

Mercy of the Crane Folk è il secondo album degli Immaterial Possession di Athens, Georgia. Un paesaggio sonoro teatrale disseminato di flashback inconsci, raffiche di tastiere retrò, chitarre vaganti in stile Morricone e armonie dream-pop.

La band è composta dagli amici e membri fondatori Cooper Holmes e Madeline Polites, dal batterista John Spiegel e dal tastierista Kiran Fernandes.

Tutti i membri danno un apporto unico al progetto, dove punk, art-rock, folk e avanguardia si fondono per dare un punto di vista innovativo sulla scena indipendente americana contemporanea.

C’è una mistica onnicomprensiva che abita la musica degli Immaterial Possession, un’accattivante crudezza con impulsi operistici condivisi vocalmente sia da Cooper Holmes che da Madeline Polites.

Mercy of the Crane Folk esce il 5 maggio 2023 per Fire Records. (La redazione)

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 1 Media: 5 ]