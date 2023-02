Kimi Djabaté, il griot della Guinea Bissau con l’album «Dindin»

1 Minuto

175 Parole

Originario della Guinea-Bissau, il talentuoso chitarrista, percussionista e suonatore di balafón (xilofono africano) il griot dell’Africa occidentale, Kimi Djabaté, è uno dei maggiori talenti dell’Africa.

Ora residente a Lisbona, Djabaté ha collaborato con Mory Kanté, Waldemar Bastos e Netos de Gumbé e, più recentemente, con la pop star Madonna nel suo singolo Ciao Bella.

Nel suo nuovo album dal titolo Dindin, in uscita il 24 febbraio 2024, il poliedrico musicista africano porta avanti i costumi della sua eredità griot, cantando in modo incantevole sulla complessità della vita nell’Africa moderna per un vasto pubblico internazionale. Unendo ritmi tradizionali afro-portoghesi con groove afrobeat, blues del deserto elettrico e accenni di swing afro-latino, Djabaté tesse un arazzo unico di suoni fluidi e intricati.

Dindin è sia altamente personale, con canzoni intime dedicate alla famiglia e agli amici, sia innegabilmente universale nei suoi temi di amore, comunicazione e connessione umana. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 1 Media: 5 ]