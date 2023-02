I Gorillaz con l’album del 2023 «Cracker Island»

L’attesa per i fan dei Gorillaz di tutto il mondo è finita! Cracker Island, il nuovo album della più grande band virtuale del pianeta, è finalmente uscito.

Cracker Island è l’ottavo album in studio dei Gorillaz, una raccolta di 10 brani energici, allegri e di ampio respiro, con un suggestivo sound anni ’80 guidato dai sintetizzatori e che vanta collaboratori del calibro di Bad Bunny, Stevie Nicks, Adeleye Omotayo, Thundercat, Tame Impala, Bootie Brown e Beck. Registrato a Londra e a Los Angeles, è prodotto dal produttore e musicista Greg Kurstin, vincitore di nove Grammy Award, dai Gorillaz e da Remi Kabaka Jr. Da quando il primo assaggio di Cracker Island è uscito con la title track Cracker Island ft Thundercat nel giugno del 2022 è stato un vortice virtuale e reale.

I Gorillaz sono una band inglese nata nel 1998 si iniziativa di Damon Albarn dei Blur e dal fumettista Jamie Hewlett. Di seguito le dichiarazioni dei “membri animati” Murdoc, 2D, Noodle e Russel che hanno partecipato alla realizzazione di Cracker Island.

Cracker Island è una lettera d’amore degli anni ’70 a Los Angeles. Velluto a coste, capelli raccolti, feste in piscina, un’epoca diversa in cui l’oggi era ancora lontano mille domani. Sedetevi e fate festa come se fosse il 1979.

I Gorillaz torneranno negli Stati Uniti questa primavera, con una performance live della band al completo, che li includerà come ospiti a sorpresa, al Coachella 2023.

Di seguito tute le date in programma della band inglese. (La redazione)

