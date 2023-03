I Selvaggi in concerto con Cisco Bellotti dei Modena City Ramblers

2 Minuti

Arrivano dalla provincia di Brescia i Selvaggi con un live d’eccezione che vede la partecipazione di Cisco Bellotti dei Modena City Ramblers.

Il concerto si terrà venerdì 31 marzo 2023, alle ore 20.30, a Sarezzo presso il Teatro San Faustino.

Chi sono i Selvaggi

I Selvaggi arrivano dalla Valle del Ferro, la Val Trompia in provincia di Brescia. La loro musica nasce nelle valli alpine, ma raggiunge luoghi mai comuni, raccontando in versi le storie di persone che comuni lo sono: minatori, missionari, inventori, boscaioli, gente di paese o di città, soldati, contrabbandieri e ragazzi innamorati. Istintivo, libero e naturale, il folk della band è selvatico e si fa tessuto sonoro per frequenti incursioni nel cantato in dialetto bresciano.

Quello dei Selvaggi è un folk intriso di sonorità celtiche, rimandi alla scuola milanese dei primi ’60 di Svampa e Jannacci, viaggia Oltreoceano per incontrare Springsteen e rientra ai piedi delle Alpi con riferimenti all’orobico Van De Sfroos e ai camuni Dario Canossi dei LUF e Alessandro Ducoli.

Nati attorno alla metà degli anni Novanta, i Selvaggi pubblicano quattro album: al debut En dialèt (2003), seguono Quàrt dé lüna (2011), Piombo, ferro e chitarre (2014) e Sui nostri passi (2016). Granelli di Sale è il loro ultimo lavoro in uscito a dicembre 2019.

L’appuntamento quindi è per venerdì 31 marzo 2023, al Teatro San Faustino di Sarezzo, per ballare, divertirsi e ascoltare della buona musica folk contemporanea. (La redazione)

