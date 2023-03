Il ritorno di Davide Combusti, in arte The Niro. Ascolta «Un mondo perfetto»

3 Minuti

466 Parole

Esce oggi, 17 marzo 2023, Un mondo perfetto, il nuovo singolo del cantautore romano The Niro che anticipa l’omonimo album in uscita a maggio prossimo per Esordisco.

A distanza di nove anni dal precedente album di inediti, e a quattro da The Complete Jeff Buckey and Gary Lucas Songbook (l’album che riunisce i 12 brani scritti a 4 mani da Jeff Buckey e dal chitarrista americano Gary Lucas, compresi 5 inediti), il cantautore romano torna con un nuovo lavoro, intimo ed emozionante, interamente cantato in italiano.

«Il brano racconta un incontro e la sua lenta trasformazione in uno scontro. Dal “tutto è possibile” al “niente è possibile”; un riassunto di pochi minuti di una vita che sembra una riproposizione di tante altre storie vissute. Lo specchio di un’epoca in cui ci si sente meno responsabilizzati a capirsi e allo scegliere altre strade, alla ricerca di altri Mondi Perfetti». The Niro

Un andamento ritmico incalzante e ipnotico, tessiture armoniche che mescolano sapientemente strumenti acustici ed elettronici su ammalianti tappeti d’archi sostengono la superlativa vocalità di The Niro, che si muove senza sforzo attraverso una linea melodica avvincente, passando da bassi profondi a tonalità acute audaci, senza mai perdere in incisività e forza.

Chi è The Niro

Davide Combusti, in arte The Niro, ha all’attivo tre album usciti per la Universal: The Niro (2008), Best Wishes (2010) e 1969 (2014) mentre l’album del 2012 The Ship è stato pubblicato da Viceversa Records e distribuito da Emi. Proprio 1969 si distingue dalle precedenti opere per essere interamente scritto e cantato in italiano, come la sua title track presentata nella sezione Nuove proposte del 64° Festival di Sanremo.

Molti i colleghi illustri che chiamano The Niro ad aprire i loro concerti. Tra i tanti Deep Purple, Amy Winehouse, Tom Hingley, leader degli Inspiral Carpets e Lou Barlow dei Dinosaur jr, Carmen Consoli, Isobel Campbell, Chris Leo, Gabriella Cilmi, One Republic, Afterhours, Caparezza, Malika Ayane. Apprezzato anche all’estero, si esibisce soprattutto tra Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti.

Nel 2019 The Niro viene chiamato da Gary Lucas per realizzare The Complete Jeff Buckley and Gary Lucas Songbook, album acclamato dalla critica contenente alcuni brani inediti nati dalla collaborazione dei due artisti americani. L’album, presentato in anteprima al The Cutting Room di New York, è entrato nella cinquina delle Targhe Tenco 2020 nella sezione “Album Interprete”.

Negli ultimi tempi, The Niro ha iniziato a illustrare i suoi pensieri utilizzando il moniker IllustriIllustrazioni, facendo uso solamente di pennarelli Uniposca bianchi e neri su cartoncino nero. L’interpretazione di The Niro è a mano libera, istintiva e imperfetta, ma dalla forte identità. Inoltre è tra gli attori de Il primo giorno della mia vita, il nuovo film di Paolo Genovese, uscito nelle sale il 26 gennaio 2023.

Il nuovo album uscirà a maggio 2023, anticipato dalla title track Un mondo perfetto. (La redazione)

