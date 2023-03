Bruce Springsteen riceve da Joe Biden la «National Medal of Arts»

1 Minuto

Il 21 marzo 2023, con una cerimonia presso la Casa Bianca, Bruce Springsteen ha ricevuto dalle mani del Presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, la National Medal of Arts.

La National Medal of Arts è il più alto riconoscimento assegnato ad artisti, mecenati e gruppi dal governo degli Stati Uniti e onora individui e organizzazioni esemplari che hanno promosso le arti negli Stati Uniti d’America.

Ecco cosa si legge sul sito del National Endowment for the Arts a proposito del Boss:

Uno dei nostri più grandi interpreti e narratori, la musica di Bruce Springsteen celebra i nostri trionfi, guarisce le nostre ferite e ci dà speranza, catturando lo spirito inflessibile di ciò che significa essere americani. National Endowment for the Arts

Insieme a Springsteen sono stati premiati anche Judith Francisca Baca, Fred Eychaner, Jose Feliciano, Mindy Kaling, Gladys Knight, Julia Louis Dreyfus, Antonio Martorell Cardona, Joan Shigekawa, Vera Wang, The Billie Holiday Theatre, The International Association of Blacks in Dance.

Nel 2016 Bruce Springsteen aveva già ricevuto dal Presidente Barack Obama la Presidential Medal of Freedom, il più alto riconoscimento civile degli Stati Uniti, insieme alla medaglia d’oro del Congresso. (La redazione)

