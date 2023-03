Memento Mori, il primo album dei Depeche Mode senza  Andy Fletcher

1 Minuto

Memento Mori è il quindicesimo disco in studio dei Depeche Mode e il primo che vede Gahan e Gore da soli, dopo la scomparsa di Andy “Fletch” Fletcher.

Prodotto da James Ford e con la produzione aggiunta da Marta Salogni, Memento Mori è nato durante le prime fasi della pandemia da Covid-19, per cui alcune tematiche trattate al suo interno sono state direttamente ispirate da quel periodo.

Le 12 tracce dell’album esplorano una grande varietà di sentimenti ed emozioni: dalla cupa apertura fino alla chiusura finale, le canzoni spaziano dai temi come la paranoia e l’ossessione per arrivare poi alla catarsi e alla gioia, con tutte le infinite sfaccettature che vi sono nel mezzo.

I Depeche Mode hanno dato il via ieri al loro tour mondiale da Sacramento, che prevede oltre 80 date, il primo in più di cinque anni e il diciannovesimo in totale.

Dave Gahan e Martin Gore arriveranno in Italia questa estate con tre imperdibili date: il 12 luglio 2023 Stadio Olimpico di Roma, il 14 luglio 2023 allo Stadio San Siro di Milano e il 16 luglio 2023 allo Stadio dall’Ara di Bologna. (La redazione)

