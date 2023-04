Il ritorno di Natalie Merchant con l’album «Keep Your Courage»

1 Minuto

Keep Your Courage è il decimo album in studio da solista di Natalie Merchant (già 10,000 Maniacs) e il primo di inediti dal suo omonimo disco del 2014.

Keep Your Courage, in uscita oggi 14 aprile 2023, è un album eclettico, prodotto dalla stessa Merchant, con orchestrazioni lussureggianti, due duetti cantati con la cantante Abena Koomson-Davis dei Resistance Revival Chorus, contributi del gruppo folk celtico Lúnasa e del virtuoso clarinettista siriano Kinan Azmeh e arrangiamenti per fiati del trombonista jazz Steve Davis.

Un album di nove canzoni originali scritte da Natalie Merchant più un’interpretazione di un brano di Ian Lynch della band irlandese Lankum. L’edizione in vinile include anche quattro brani extra di lavori precedenti. (La redazione)

