La perfetta armonia tra cibo e musica: come creare un’esperienza multisensoriale

Il binomio musica e cibo è molto interessante poiché entrambi sono elementi che coinvolgono i nostri sensi. La musica e il cibo possono influire sul nostro umore, sul nostro livello di energia e sulla nostra esperienza sensoriale in generale.

Come combinare musica e cibo

In molti casi, la musica e il cibo vengono combinati in modo creativo per creare esperienze uniche. Ad esempio, durante una cena gourmet, si può scegliere di abbinare la musica alla portata in modo da creare una sensazione sinestetica.

Inoltre, la musica può influire sul nostro appetito e sulla nostra percezione del sapore del cibo. Ad esempio, un ambiente rumoroso può rendere più difficile apprezzare il sapore dei piatti, mentre una musica rilassante può aiutare a creare un’esperienza gustativa più piacevole e concentrata.

Ecco alcuni esempi di accostamenti tra album musicali e un menù completo, compreso il vino.

Ecco alcuni accostamenti tra musica e cibo

Kind of Blue di Miles Davis

Antipasto: carpaccio di tonno con insalata di avocado e zenzero

Primo piatto: risotto allo zafferano con gamberi e limone

Secondo piatto: filetto di salmone al forno con salsa al burro e erbe aromatiche

Dessert: cheesecake al limone

Vino: Sauvignon Blanc

The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd

Antipasto: piatto di salumi e formaggi

Primo piatto: spaghetti alle vongole

Secondo piatto: costolette di agnello alla griglia con patate arrosto

Dessert: torta al cioccolato fondente

Vino: Chianti Classico

Thriller di Michael Jackson

Antipasto: bruschetta con pomodori e basilico

Primo piatto: penne all’arrabbiata

Secondo piatto: pollo alla cacciatora con funghi e pomodori

Dessert: tiramisù

Vino: Barbera d’Asti

Conclusione

Il binomio musica e cibo può creare esperienze uniche e coinvolgenti, e può essere sfruttato in modo creativo per creare combinazioni sorprendenti e piacevoli per i nostri sensi. E se poi sappiamo scegliere anche un buon vino da abbinare al menù, il capolavoro è compiuto. (Aaron Stack)

