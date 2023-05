In Theory Depression, il nuovo EP di Thala

1 Minuto

196 Parole

Thala si ispira alle contemporanee Soccer Mommy, Phoebe Bridgers e Clairo, ma anche alla magia vintage di Mazzy Star così come allo spiritoso morso indie rock di Liz Phair e alle sottili influenze punk di Juliana Hatfield.

Nata in Germania da una famiglia di origini canadesi, Thala è artisticamente esplosa a Londra, entrando in contatto con la scena indipendente locale e la Fire Records.

Lei ama definirsi una nomade, una persona transitoria che ha girato il mondo, vivendo in Germania, Canada e Inghilterra, ma anche alle isole Canarie, dove ha vissuto per molti anni e tra mestieri saltuari ha trovato l’amore mentre lavorava come insegnante di immersioni subacquee.

Proprio durante la sua lunga permanenza alle Canarie è nato l’amore per la musica, ispirandosi allo scintillante shoegaze dei primi anni ’90, uno stile musicale misurato e cerebrale, emulato dalle ore trascorse sott’acqua come istruttrice subacquea.

Tornata poi a Berlino si è lanciata in concerti di strada, serate open-mic e la ricerca della sua identità musica la ha portata alla corte della Fire Records che pubblicherà il 7 luglio 2023 il nuovo EP In Theory Depression. Ascolta il primo singolo Curtain Call. (La redazione)

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 0 Media: 0 ]